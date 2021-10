– Den er dønn urettferdig og spinnvill , sier SV-leder Audun Lysbakken til Dagbladets Børsen om lønnsutviklingen i staten.

300 ledere i staten tjener mer enn statsministeren. Siden 1990 har ingen hatt sterkere lønnsvekst enn ledere i staten, ifølge en undersøkelse Forskning.no omtalte forrige fredag.

Statsministeren har om lag 1,7 millioner kroner i årslønn.

I tillegg til sitt eget forslag, kommer SV også til å fremme et forslag som Sp har foreslått tidligere, med ordlyden «Stortinget ber regjeringen innføre et lønnstak for ledere i staten på 15 G, og lønnsfrys for nåværende ledere med lønninger over dette nivået».