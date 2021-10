FHI: Coronasmitten økte kraftig, og flere ble innlagt på sykehus i forrige uke

FHI skriver at det foreløpig er rapportert om 75 nye pasienter innlagt på sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 42, etter 61 og 56 i de to ukene før.

– Antall innleggelser er nå økende, men fortsatt på et lavt nivå sammenlignet med tidligere perioder med høy smittespredning, og sykehusenes kapasitet er ikke truet, skriver Folkehelseinstituttet i rapporten.

De mener den høye vaksinasjonsdekningen begrenser både smittespredning og i stor grad beskytter de vaksinerte mot alvorlig sykdomsforløp, men at man må følge tett med på antall innleggelser for covid-19 og andre luftveisinfeksjoner framover.

Sist uke var det en økning blant norskfødte som ble innlagt på sykehus, og en økende trend blant personer i aldersgruppen fra 45 år og eldre. Flertallet (54 prosent) av de som ble innlagt, var fullvaksinert.

Troms og Finnmark på smittetoppen

Totalt er det foreløpig meldt om 4.357 tilfeller i forrige uke. Det er en økning i nye coronatilfeller på 54 prosent fra uka før, og en økning for første gang etter at det har vært nedgang helt siden uke 35. Samtidig har det vært store endringer i myndighetenes teststrategi gjennom høsten, og tallene er derfor ikke helt sammenlignbare.

Det var økning i smittetilfellene i alle aldersgrupper og i de fleste fylker i forrige uke. Flest meldte coronatilfeller i forhold til befolkningstallet var det blant barn i barneskolealder (6-12 år), mens smittetilfellene doblet seg blant tenåringer.

Troms og Finnmark er nå fylket med det høyeste smittetrykket. Samlet for de to siste ukene er dette på 271 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

R-tall 0,9

Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen har vært usikker med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 25. september på 0,9. Med en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser, estimerer FHI at reproduksjonstallet for en uke siden var 1,3. R-tallet, eller reproduksjonstallet, indikerer hvor mange personer én person med coronasmitte smitter videre.

Smittetrenden i Norge er stigende, og det siste døgnet er det registrert 1.144 nye coronatilfeller i Norge. Det er nær en dobling fra samme dag i forrige uke, og første gang siden 14. september at det er registrert over tusen nye smittede på ett døgn her til lands.

Tallene på vaksinerte vokser. Hele 4,2 millioner nordmenn fra 12 år har fått første dose, og over 3,7 millioner har fått dose to. Det tilsvarer en andel på henholdsvis 78 og 69 prosent av befolkningen.