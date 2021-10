Buss med tekniske problemer skapte massiv trafikkork rundt Oslo

Bussen fikk stans like ved en rundkjøring som forbinder innkjøringen fra E18 til Ring 1 gjennom Oslo sentrum ved 8-tiden onsdag morgen, opplyser Vegtrafikksentralen øst til NTB.

– Det førte til at alle som skulle kjøre av E18 i sentrum, i stedet ble stående og blokkere all trafikk vestover helt ut til Asker, forteller veioperatør Hans Are Dahl til NTB.

Endeløse køer



Mange hadde åpenbart valgt bilen i stedet for kollektiv eller andre framkomstmidler i det grå og våte været. De endte da med å bli stående i endeløse køer opptil to mil utenfor byen og inne i sentrumsgatene som også ble fylt opp, da bussen brøt sammen og stengte trafikken i tre retninger.

– Det ble rett og slett blitt for mye trafikk. Veitrafikksystemet greier ikke svelge unna, og politiet har måttet rykke ut og porsjonere antall biler som får passere, sier Dahl.

Vegtrafikksentralen oppfordret også bilister som kunne velge, om heller å kjøre Ring 3 utenom sentrum.

– Det er bedre at det går sakte på Ring 3 enn at det står stille på E18, sier Dahl.