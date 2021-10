1.144 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 1.144 koronasmittede i Norge. Det er 536 flere enn samme dag i forrige uke. Det er første gang siden 14. september at det er registrert over tusen nye smittede på ett døgn.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 721 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 410, så trenden er stigende.

Sikkerhetsrådet ble ikke enige om Sudan-uttalelse

FNs sikkerhetsråd holdt ekstraordinært møte om situasjonen i Sudan, der militæret natt til mandag kuppet makten og satte flere regjeringsmedlemmer og sivile ledere i fengsel.

Ifølge kildene til nyhetsbyrået DPA endte møtet uten en felles uttalelse, da Russland og Kina motsatte seg å omtale hendelsene i landet som et kupp, noe de andre medlemslandene var blitt enige om.

Komité går inn for tiltale mot Bolsonaro for koronahåndteringen

En senatskomité som har etterforsket Brasils president Jair Bolsonaros håndtering av koronapandemien, anbefaler at det tas ut tiltale mot ham.

Komiteen stemte for å godkjenne en rapport som anbefaler tiltale på en rekke punkter, fra sjarlatanisme og oppfordring til kriminalitet helt opp til forbrytelser mot menneskeheten. Rapporten sendes dermed til riksadvokaten, som er utnevnt av Bolsonaro. Det er uklart om han vil gå inn for tiltale.

Australia hever utreiseforbudet

Vaksinerte australiere trenger ikke lenger søke tillatelse for å reise utenlands, og landet forbereder seg på å ta imot utlendinger igjen før året er omme.

Utenlandske studenter er blant de første som vil få innreisetillatelse. Landet stengte grensene i mars 2020, etter at koronapandemien brøt ut. For å få forlate landet, må man være fullvaksinert, skriver SBS News. Neste uke regner myndighetene med at målet om å gi to vaksinedoser til 80 prosent av befolkningen er nådd.