A-krimsenteret intensiverer kontrollene mot dekkskiftefirmaer

Typiske lovbrudd som går igjen hos enkelte steder, er bruk av ulovlig arbeidskraft, svart omsetning, svart arbeid, trygdesvindel, brudd på arbeidsmiljøloven og utnyttelse av sårbare arbeidstakere, skriver A-krimsenteret i Oslo i en pressemelding.

– Dessverre er dette en bransje hvor vi har kommet over tilfeller av utnyttelse av sårbare arbeidstakere. Det er ulike grunner til at personene kan være i en vanskelig og sårbar situasjon. Men vår erfaring er at mange av disse arbeidstakerne ofte har manglende språkkompetanse og kjennskap til lover og regler i Norge, sier senterleder Olav Norheim ved A-krimsenteret i Oslo.

– Vær bevisst på hvem du kjøper tjenester av

A-krimsenteret i Oslo hadde en rekke kontroller mot dekkskift- og bilpleiefirmaer i hovedstaden. Disse fortsetter denne uken.

– Du som forbruker kan hjelpe samfunnet med å bekjempe arbeidslivskriminalitet ved å være bevisst på hvem du kjøper tjenester av. Ikke baser valg av tjeneste på kun billig pris. Og betal alltid med kort og få kvittering, oppfordrer Norheim.

A-krimsenteret i Oslo består av Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Oslo politidistrikt, Øst politidistrikt og Nav.