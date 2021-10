Rekordresultat for Hydro i tredje kvartal

Resultatet er opp fra 3,1 milliarder kroner for samme kvartal i fjor. Årsaken er underskudd i leveransene på verdens aluminiumsmarked, kombinert med høy etterspørsel, og Hydro har nytt godt av de økte prisene.

Av de fem hovedforretningsområdene til Hydro er det særlig innen omsetning av ferdig aluminium som har gått opp fra 404 millioner kroner i tredje kvartal i fjor, til hele 4,2 milliarder kroner i år.

– Jeg er glad for å se at organisasjonen leverer rekordresultater for kvartalet i et godt aluminiummarked, og at vi har klart å nå forbedringsmålet for året allerede i tredje kvartal, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim i en pressemelding fra selskapet.

Konsernledelsen peker også at aluminium har rolle å spille i arbeidet for å redusere globale karbonutslipp, og at mange av selskapets kunder etterspør aluminium som ledd i sine egne prosesser for å senke utslipp.

– Vi ser økt etterspørsel etter aluminium som brukes i kundenes løsninger for reduserte utslipp, sier Aasheim.