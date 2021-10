Siktet 18-åring løslates etter knivstikking i Trondheim

– Siktede blir løslatt. Han er fortsatt siktet for grov kroppsskade – det er ikke grunnlag for å endre dette selv om han løslates, sier politiadvokat Christian Spets til Adresseavisen mandag ettermiddag. Spets er påtaleansvarlig for saken i Trøndelag politidistrikt.

18-åringen ble avhørt søndag kveld. Han har ikke tatt standpunkt til spørsmålet om straffskyld, sa forsvareren hans, advokat Arve Røli, til Adresseavisen da.

– Han er ikke konkret spurt om han erkjenner straffskyld, men ut fra det han forklarer, erkjenner han ikke straffskyld, sa Røli.

Den knivstukne 17-åringen ble ikke livstruende skadd.