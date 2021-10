Tre voksne personer, to menn og en kvinne, ble søndag kveld meldt savnet etter at de la ut med robåt over et vann, like overfor en demning og en foss i Tokagjelet i Kvam i Hardanger. De hadde også med seg en hund i båten.

Båten som de tre satt i, skulle krysse et fjellvann på Kvamskogen for å komme til en hytte de har tilknytning til, men har blitt tatt av strømmen.

Bratt foss med et fritt fall på rundt 15 meter

Ifølge politiet har det ført til at båten har gått ned mot en demning, der det er en bratt foss med et fritt fall på rundt 15 meter.

– Siste observasjon er at båten følger strømmen og går ned mot demningen og fossen, sier innsatsleder Svein Valland Laupsa i Vest politidistrikt.

Båten ble funnet ved Tokagjelet nedenfor fossen og politiet knytter funnet til hendelsen.

– Det er svært bratt og vanskelige lete- og søkeforhold. Nå søker vi med droner og har fått bistand fra Alpin redningsgruppe fra Røde Kors som har kommet seg ned og leter.

Det var denne redningsgruppen i samarbeid med brannvesenets drone som fant båten.

Savnede fra Askøy