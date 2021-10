Togtrafikken i gang igjen i Oslo-området

En kontaktledning som ble revet ned på Holmlia stasjon på Østfoldbanen, førte til full stans i togtrafikken mellom Oslo S og Kolbotn mandag morgen. Men klokka 10 melder Bane Nor at strekningene er gjenåpnet.

– I morgentimene har det vært jobbet for fullt på flere strekninger, blant annet mellom Asker-Sandvika. På Holmlia har vi reparert en nedrevet kontaktledning. Denne måtte på plass for å gi kjørestrøm til togene. Nå er trafikken i gang på alle strekninger, men vi forventer fortsatt forsinkelser i togtrafikken rundt Oslo. Disse forventes å avta utover dagen, melder Bane Nor.

Togstoppen førte til store køer på innfartsårene til Oslo, og Vy hadde problemer med å skaffe nok busser til de passasjerene som ble rammet.