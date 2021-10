Brannbil ble påkjørt da den bisto etter kjedekollisjon

Brannmannskaper hadde rykket ut til en kjedekollisjon ved Hemtunnelen. Et felt ble sperret ved ulykkesstedet. Det førte til at to biler knivet om feltet som var åpent, og én av bilene kjørte inn i brannbilen, opplyser Vestfold interkommunale brannvesen på Twitter.

En brannkonstabel var da oppe på taket til brannbilen.

– Det smeller kraftig. Heldigvis skjer det ikke noe annet med brannkonstabelen enn at han blir livredd, forteller brannmester Sven Erik Anderssen.

– Det er uholdbart at det skal være farlig å hjelpe andre som har vært utsatt for ulykke eller uhell. Ingen har så dårlig tid at man ikke kan ta hensyn til blålysetatene i arbeid, fortsetter han.

Brannbilen fikk skader på siden og er midlertidig tatt ut av drift. Personbilen som kjørte på brannbilen, måtte hentes av bilberger.

Anderssen oppfordrer alle til å ta hensyn i slike situasjoner.

Tre biler var involvert i kjedekollisjonen. Ingen personer ble skadd. Hendelsen skjedde i 18.30-tiden søndag.