Det var Varden som først meldte om vannproblemene. I alt ble det sendt ut rundt 2.000 meldinger til folk som manglet vann mellom Garatun og Holtardalen i Rauland.

Om lag en time senere kan avdelingsingeniør Tone Midtbø i Vann og avløp i Vinje kommune meddele til Telemarksavisa at problemet er løst. Hun sier det var en feil i et høydebasseng som førte til at flere var uten vann.

– Vannet er på vei tilbake nå, sier Midtbø.

Området som ble rammet, er et populært hytteområde.