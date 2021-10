To menn til sykehus etter vold i Trondheim – trolig ingen sammenheng

Den første hendelsen ble meldt fra Møllenberg klokken 21.10. Her ble en mann sendt til St. Olavs hospital. Politiet bevæpnet seg og i 21.30-tiden meldte politiet at de jobber aktivt på stedet med å samle vitner og med søk i nærområdet. Ved midnatt var søket resultatløst.

– Hendelsen på Møllenberg er en alvorlig voldssak og vi har ikke kontroll på de involverte. En mann er sendt til St. Olavs hospital, men vi har ikke fått opplyst noe om tilstanden hans, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm i Trøndelag politidistrikt til NTB ved midnatt natt til søndag.

Politiet meldte om den andre voldshendelsen på Ila klokken 22.22. En mistenkt mann ble pågrepet kort etter pågrepet, meldte politiet ti minutter senere.

– Her er vi i en etterforskningsfase. Både den mistenkte og den fornærmede er menn. Voldshendelsene i kveld ser ut som to separate hendelser, sier operasjonslederen.

Politiets innsatsleder Jomar Sjøhagen i Trondheim sa tidligere lørdag kveld til Adresseavisen at mannen som ble utsatt for vold på Møllenberg behandles som om han er alvorlig skadd.

– Vi vurderer det som en alvorlig skade. Vedkommende var bevisst da han ble kjørt i ambulanse herfra, sier han.

Politiet opplyste først at de to mennene er knivstukket, men det kunne de ikke bekrefte sent lørdag kveld.