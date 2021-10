To pasienter ved de seks andre sykehusene som deltok i kreftstudien, fikk spredning

Aftenposten har innhentet tall fra sykehusene som var med i Norwait-studien. Ved seks sykehus med 62 pasienter i studien fikk to spredning til andre organer, mens tallet for Haukeland universitetssjukehus var ti av 31.

Avisen skrev torsdag om at studien ble stoppet da flere pasienter enn ventet ble sykere. Fredag ble det bekreftet at to pasienter som deltok i studien ved Haukeland, døde.

Studien skulle undersøke om pasienter med endetarmskreft kunne slippe operasjon etter fullført strålebehandling. Det kunne føre til færre unødige operasjoner for dem med de minst alvorlige svulstene.

De uventede og uønskede hendelsene ved Haukeland skjedde mest sannsynlig på grunn av at for mange ble inkludert, mener Hans Wasmuth, initiativtaker til Norwait-studien.

– Når feil har oppstått ved de andre sykehusene, ser det ut til at pasientene er blitt operert innen forsvarlig tid, sier han til Aftenposten.

Avdelingssjef for Gastrokirurgisk avdeling på Haukeland, Bjørn Nedrebø, har tidligere sterkt beklaget det som har skjedd. I en kommentar til tallene fra de andre sykehusene sier han:

– Det ser ut til at vi har tolket kriteriene for pasientene som skulle inkluderes, forskjellig. Vi skulle trukket oss fra studien da vi skjønte at fotodokumentasjonen av pasientene ikke ble god nok.