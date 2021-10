UD: Norges ambassadør har ikke gjort noe som gir grunnlag for utvisning

– Vi er kjent med rapportene i norsk presse, men vår ambassade i Ankara har ikke mottatt informasjon fra tyrkiske myndigheter om dette nå, sier kommunikasjonsdirektør Trude Måseide i Utenriksdepartementet i en epost til NTB.

– Vi ønsker ikke å spekulere i ytterligere reaksjoner fra tyrkiske myndigheter. Vår ambassadør har ikke gjort noe som gir grunnlag for utvisning, sier hun.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sa lørdag ifølge internasjonale nyhetsbyråer at han har bedt sin utenriksminister om å erklære ambassadørene fra ti land for uønsket, blant dem Norge. Bakgrunnen er et felles krav fra de ti om at aktivisten Osman Kavala løslates.

Norge har flere ganger tatt opp bekymringer med tyrkiske myndigheter knyttet til menneskerettighetssituasjonen i Tyrkia, inkludert denne konkrete saken, ifølge Måseide.

– Tyrkia er derfor godt kjent med vårt syn. Vi vil fortsette å oppfordre Tyrkia til å overholde demokratiske og rettsstatlige standarder som landet har forpliktet seg til under den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, skriver hun.