Politiet om Kongsberg-saken: Vet fremdeles ikke antallet fornærmede

– Det kommer til å ta noe tid å få et eksakt tall. Vi må kartlegge hvor personene sto for å vite om de blir å regne som fornærmede etter straffeloven, med tanke på pilskytingen, forteller politiinspektør Per Thomas Omholt til NTB lørdag ettermiddag.

På spørsmål om de fortsetter vitneavhørene i løpet av helgen, svarer Omholt at etterforskningen vil fortsette. Tidligere har politiet meldt at det blir et nytt avhør av siktede Espen Andersen Bråthen (38) mandag.

Omholt forteller at politiet har mer og mer informasjon om hvor Bråthen fikk tak i pil og buen han brukte under angrepet. Siktede skal også ha brukt et stikkvåpen, men politiet vil foreløpig ikke gå ut med hvilket våpen det var.

– Det kan hende vi kan gå ut med informasjon om dette snart, sier Omholt.