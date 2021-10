Fiskeribladet legger ned vitsespalte etter trakasseringsavsløringer

Vitsespalten «Plukkfisk» har vært en del av bransjetidsskriftet Fiskeribladet i 98 år, og har ifølge redaktør Øystein Hage hatt et preg av grov humor.

– Det har jo vært ulike vitser av ulike grovhetskalibre og mye nordnorsk humor som har vært brukt. Det er en lang historie knyttet til denne spalten, og den har et tydelig image, sier han til TV 2.

På sine egne nettsider skriver Fiskeribladet at de nå legger ned vitsespalten som et bidrag til å få slutt på den «sexistiske ukulturen i fiskerinæringen».

– Altfor mange kvinner og unge jenter behandles uverdig, og vi i Fiskeribladet innser at vår tradisjonsrike vitsespalte ikke akkurat motvirker denne ukulturen. Å legge ned vår Plukkfisk-spalte har kanskje ikke så stor betydning i det store bildet, men er likevel et klart signal på at også vi innser at vi har et ansvar, skriver de.