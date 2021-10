642 nye koronasmittede registrert i Norge siste døgn

Økningen i antallet nye koronasmittede fortsetter. Det siste døgnet er det registrert 642 nye tilfeller i Norge. Det er 231 flere enn samme dag i forrige uke.

Fredag var 121 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er like mange pasienter som dagen før. 13 av pasientene får respiratorbehandling, og 31 ligger på intensivavdeling. Det er to flere på respirator og én færre på intensiv, sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

Kun én statssekretær med minoritetsbakgrunn i Ap-Sp-regjeringen

Blant Ap og Sp-regjeringens 44 nye statssekretærer er det bare én som har minoritetsbakgrunn, skriver Aftenposten.

Det er Nancy Herz, statssekretær for arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap), som skal jobbe med integrering.

Av 19 statsråder og 44 statssekretærer, har kun to innvandrerbakgrunn, Herz og Tajik. Herz har selv bakgrunn fra Libanon, mens Tajik har bakgrunn fra Pakistan.

Baldwin fikk våpenet av regiassistent

Skuespiller og produsent Alec Baldwin ble gitt rekvisittvåpenet som han skjøt med, av en regiassistent som mente det var trygt å bruke, viser rettsdokumenter som ble kjent i natt norsk tid. Assistenten var uvitende om at våpenet var skarpt ladd, ifølge papirene.

Filmfotograf Halyna Hutchins ble skutt i brystet av Baldwin under innspillingen av westernfilmen «Rust» i ørkenen i utkanten av Santa Fe torsdag. Hun døde. Regissør Joel Souza, som sto bak henne, ble såret og er utskrevet fra sykehus. Ingen er pågrepet eller siktet, og etterforskningen fortsetter.

200.000 koronadødsfall i Peru

Peru registrerte siste døgn 25 dødsfall koronarelaterte dødsfall, og landet har dermed nådd 200.003 dødsfall siden pandemien startet i mars i fjor. Det opplyste helsedepartementet i Lima i natt norsk tid.

Med 6.065 dødsfall per 1 million innbyggere, har landet verdens høyeste koronadødsrate. Antall nye tilfeller og dødsfall i Peru er nå fallende, men myndighetene er fortsatt bekymret over at en ny smittebølge kan bryte ut.

MC-fører døde i trafikkulykke i Sandnes

En motorsyklist mistet livet etter en kollisjon med en bil på fylkesvei 516 ved Austrått i Sandnes sent fredag kveld. Ulykken skjedde rett sør for Austrått-tunnelen i Sandnes, som ble stengt etter ulykken.

– Motorsyklisten, en mann i 30-årene, døde som følge av ulykken, forteller operasjonsleder Irene Ragnhildstveit i Sørvest politidistrikt til NTB.

Mannens pårørende er varslet.

Al-Qaida-leder drept

En høytstående al-Qaida-leder er drept i et amerikansk droneangrep i Syria, opplyste Pentagon i natt norsk tid. Med dette er al-Qaidas evne til å planlegge og utføre nye angrep, satt tilbake, mener USA.

Angrepet fant sted i går, nordvest i Syria, og var det andre av sitt slag på kort tid. I slutten av september ble en annen høytstående al-Qaida-leder i Syria drept i et amerikansk luftangrep nær Idlib nordvest i Syria.