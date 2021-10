Sørlending dømt for voldtekt av 13-åring

Seksuell omgang med personer under 14 år regnes som voldtekt, uavhengig av om det er brukt vold eller trusler.

26-åringen erkjente straffskyld under rettssaken. Han godtok også å betale erstatning, melder Fædrelandsvennen.

Ifølge den nylig avsagte dommen kom de to i kontakt med hverandre på chattetjenesten Omegle. Mannen sa at han var 18 år gammel. Jenta fortalte at hun var 13 år gammel. Begge oppga sine virkelige navn.

En helg leide 26-åringen ei hytte i nærheten av 13-åringens hjemsted. Her møttes de og hadde seksuell omgang.

Etter dette ble 13-åringen bekymret for om hun hadde blitt gravid. Hun snakket med en helsesykepleier og jentas far ble varslet og saken ble politianmeldt.

26-åringen ble pågrepet og mannen tilsto umiddelbart. Mannens forsvarer bekrefter at dommen er rettskraftig, men har ellers ingen kommentar til saken.

Dommen er ikke anket og ankefristen er nå utløpt.