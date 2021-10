Espen Nakstad: Tydelig at smittetrenden er økende igjen

– Vi er usikre på hva svingningene i smittetallene betyr, men sammenholdt med innleggelsestallene, særlig i Nord-Norge, er det tydelig at trenden er økende igjen, sier han til VG.

Det kan nå være vanskelig å sammenligne smittetall over tid fordi testsystemene har endret seg. Antallet tester registrert hos Folkehelseinstituttet har gått kraftig ned de siste ukene. Mange tester seg imidlertid hjemme, og mørketallene kan være større enn tidligere, ifølge Nakstad.

– Det gjør at vi har vanskeligere for å se smittetrendene og må stole mer på innleggelsestallene – som erfaringsmessig endrer seg 1–2 uker etter at smittetallene gjør det, sier han.

Flere fullvaksinerte blir smittet i Norge nå. De fleste får et mildt sykdomsforløp, påpeker Nakstad.

– Likevel bekymrer det oss litt at flere fullvaksinerte også blir innlagt på sykehus. Det er en trend som har vært økende siden i sommer.