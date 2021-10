– Det er like før jeg begynner å gråte, sa en tydelig overrasket 16-åring fra scenen.

I salen satt mor Märtha Louise og filmet seansen. I seierstalen takket prisvinneren både moren og sin avdøde far Ari Behn.

– Takk til alle sammen her, og alle som støtter meg og har stemt på meg, og også dere som følger meg og ser hva jeg driver med på Tiktok eller Instagram eller YouTube. Og takk til juryen, jeg forventet ikke dette, sa 16-åringen fra podiet.

Takket foreldrene

– Jeg må også takke mamma og pappa for at de alltid uansett når og uansett hva har støttet meg og sagt at jeg kommer til å klare hva som helst, sa hun.

Hun understreket at selv om hun vant en skjønnhetspris, er alle mennesker like vakre. Hun streifet også innom klimaet til latter fra salen.

– Så lenge vi «put our minds to it» kan vi gjøre hva som helst. Det er viktig å støtte hverandre, og selvfølgelig klimaet, sa Behn.

Pris til NRK-Solvang

Den gjeveste prisen «Årets influencer» ble sexolog og influencer Iselin Guttormsen. Hun har podkasten G-punktet og har blant annet vært med på TV 2-serien «Bloggerne».

– Veldig mange synes kanskje at jeg er brautende, snakker stygt og provoserende, og at jeg gjør alt for å bli hørt. Jeg gjør det, jeg gjør alt for å bli hørt. Jeg tror det er mange som misforstår meg når jeg prøver å få fram budskapene mine, sa en rørt Guttormsen i takketalen sin.

Til sammen 15 priser ble delt ut fredag kveld fra Gamle Logen i Oslo. NRK-profilen Fredrik Solvang var blant vinnerne. Han vant pris for «Årets sterke mening», mens Jenny Skavlan vant moteprisen. «Folkets favoritt» ble Jørgine Vasstrand, også kjent som Funkygine.