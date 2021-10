Lørenskog-saken: Politiet intensiverer etterforskningen av krypto-sporet

Snart tre år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant, er fortsatt mellom 20 og 30 etterforskere fra politidistriktet, Kripos og Økokrim involvert i etterforskningen, skriver Dagbladet.

Påtaleansvarlig i Lørenskog-saken, Gjermund Hanssen, sier til avisen at innsatsen og ressursene den siste tiden har blitt spisset ytterligere.

– En stor del av de samlede ressursene prioriteres nå inn mot kryptovaluta. Det betyr ikke at andre spor er lagt bort, men at ressursene prioriteres i den retningen. Det kommer stadig ny informasjon inn fra krypto-sporet – det er snakk om funn av flere identiteter, epostadresser, telefonnumre og IP-adresser, sier han.

Mest tro på krypto-sporet

Hanssen ønsker ikke å tallfeste hvor mange identiteter som er funnet underveis i etterforskningen av krypto-sporet, men bekrefter at det dreier seg om flere.

Han sier at politiet har mest tro på dette sporet.

Sentralt i saken er at det i et trusselbrev ble krevd 9 millioner euro løsepenger i kryptovalutaen monero, samt at all kommunikasjon skulle skje via bitcoin, en annen kryptovaluta. Man kan legge igjen korte beskjeder i den såkalte blokkjeden.

Fortsatt siktet

Tom Hagen er fremdeles siktet for drap eller medvirkning til drap. I tillegg er en mann i 30-årene siktet for medvirkning til bortføring.

Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, ønsker ikke å gi noen kommentar i forbindelse med saken, skriver avisen.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem på Fjellhamar i Lørenskog 31. oktober 2018.