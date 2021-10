Russisk aktivitet langs norskekysten bekymrer

– Jeg vil kalle dem spionskip, sier forsker og lærer Ståle Ulriksen på Forsvarets høgskole/Sjøkrigsskolen til Dagens Næringsliv.

Ifølge forskeren opererer fartøyene i både Akademik- og Mekhanik-klassen som forskningsskip for den russiske staten.

– Det er sivile forskningsskip som blir brukt til militære formål. Alt det staten har bruk for. Det er ikke så mange gode grunner til å kartlegge norsk undersjøisk infrastruktur hvis du ikke har tenkt å gjøre noe med den. De driver med klassisk kartlegging av sårbare punkter og industrispionasje, sier han.

Bekymringsmeldinger

Næringslivets Sikkerhetsråd har i lengre tid fått inn flere, lignende bekymringsmeldinger fra aktører i bransjen. Norske og utenlandske aktører i olje- og gassbransjen slår nå alarm etter å ha observert at russiske forskningsskip tilsynelatende systematisk kartlegger rørledninger på norsk sokkel.

– Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste har i sine åpne trusselvurderinger lenge advart om utenlandsk etterretningsaktivitet mot norsk næringsliv. I praksis ser vi at dette rammer norske bedrifter jevnlig, sier Sikkerhetsrådets direktør Odin Johannessen.

I trusselvurderingene nevnes spesielt undervannsteknologi som særlig interessant for utenlandske etterretningsaktører, siden dette kan ha et militært flerbrukspotensial.

– En av våre medlemsbedrifter har over tid varslet oss om at de utsettes for noe som trolig er målrettet og omfattende etterretningsaktivitet. Bedriften utvikler og opererer avansert undervannsteknologi for offshorebransjen. Datasystemene deres utsettes for digitale angrep, teknikere forsøkes rekruttert, og uvedkommende fartøy overvåker operasjonene deres, sier Johannessen.

Domenesøk

Selskapet, som utfører arbeid for olje- og gassindustrien, har observert en økning i oppmerksomheten rundt virksomheten de siste månedene.

– Vi kan allerede se at det gjøres søk opp mot vårt domene. De startet umiddelbart etter september. Bare siden i går kveld og fram til i dag klokken 9, hadde vi cirka 16.000 søk på prosjektet. Det søkes både på fartøyer og på personellet som jobber med dette om bord, sier en kilde i selskapet.

De ser at teknikere og personell som er involvert i prosjektet helt ned til laveste nivå, blir søkt på.

– Det er det svakeste leddet. De prøver å finne navn, og prøver å komme inn i nettverkene deres, forteller kilden til avisen.

Kartlagt havbunnen

Akademik Lazarev har i mer enn ti år beveget seg i norske farvann. Skipet eies av det maringeofysiske selskapet Jsc Sevmorneftegeofizika, et datterselskap av det russiske geologiselskap Rosgeo.

Selskapet oppgir at skipet de siste månedene har samlet inn 8.565 kilometer med geofysiske havbunnsdata i Nordsjøen og drevet med seismiske undersøkelser i farvannene til Storbritannia, Norge og Danmark. Fartøyet har også hatt med seg slepesonar, får å få et bilde av havbunnen.

– Det er i Russlands interesse å skaffe seg mest mulig kunnskap om norskekysten for å kunne utnytte det militært, eller drive operasjoner mot norskekysten dersom det skulle være nødvendig, sier Ulriksen.

Avisen har bedt om en kommentar, men ikke fått noe svar på henvendelsen til Rosgeo.