Helseministeren: – Ta influensavaksine i høst!

– Vi forventer at influensasmitten kommer for fullt etter pandemien. For helsepersonell er det viktig å ta vaksinen for å beskytte både sine pasienter og seg selv, sier helseminister Ingvild Kjerkol.

Selv om de fleste smittede klarer seg uten legehjelp, tar influensa i gjennomsnitt 900 liv i året i Norge, og fører til 5.000 innleggelser. Det er derfor vaksinen er så viktig, sier Kjerkol.

– Norge har kjøpt inn rekordmange vaksinedoser (1,8 millioner), og dette er nok til alle i risikogruppene og de fleste av helsepersonell med pasientkontakt. I tillegg er det kjøpt inn en forsterket vaksine til beboere i sykehjem, sier helseministeren.

Til tross for lav smitte i fjor ble det satt vaksineringsrekord. Blant helsepersonell var vaksinasjonsgraden 50 prosent, blant risikogruppene 51 prosent. Til sammenligning var tallene henholdsvis 44 og 40 prosent året før.