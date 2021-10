Støtten kommer i form av en ekstraordinær utbetaling i november og er ment som en håndsrekning til husstander med høye strømregninger og lave inntekter.

Regjeringen legger fram forslaget for Stortinget fredag. Dagen før vendte stortingsflertallet tommelen opp for et felles krav fra SV og Høyre om å øke bostøtten og sosialhjelpen for å bøte på høye strømregninger.

Fem av seks bostøttemottakere

Med regjeringens forslag vil om lag fem av seks bostøttemottakere få ekstra penger, ifølge kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

– Vi ser at de høye strømprisene kan bli en stor belastning, særlig for de med svak økonomi. Vi foreslår derfor en ekstra utbetaling i områdene der strømmen er dyrest, sier Gram i en pressemelding.

Mandag og tirsdag denne uken ble det satt prisrekord på strøm. Det er særlig områdene sør for Sognefjorden og Dovrefjell som har hatt et høyt prisnivå, mens Midt- og Nord-Norge så langt har vært skjermet.

Nærmere 3.000 kroner ekstra-

Regjeringen foreslår at den ekstra utbetalingen skal gå til husstander i følgende fylker: Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Innland, Oslo og Viken, samt Røros kommune i Trøndelag.

Hver husstand får 2.950 kroner ekstra. Husstander med mer enn én person får 120 kroner i tillegg for hver ekstra person.

Også i mars i år fikk bostøttemottakere en ekstraordinær utbetaling på grunn av høye strømpriser. Det samme skjedde vinteren 2019.