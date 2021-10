Kontroll avdekket feil ved nesten alle parkeringsplasser

– Der hvor vi gjennomfører tilsyn, finner vi som regel feil og mangler. Det kan for eksempel være bruk av feil skilt, mangelfull skilting eller manglende handikapparkering, sier Halgeir Jansen i Statens vegvesens parkeringstilsyn.

Tilsynet ble etablert i 2017. Bakgrunnen var en bransje med mange aktører og ulike regelverk som ble praktisert på ulike måter. Det var behov for samordning og et tydeligere, felles regelverk for parkering, skriver tilsynet.

– Siden oppstarten har vi mottatt mer enn 900 tips om parkeringsanlegg med mulige feil. Tipsene kommer fra privatpersoner, bransjen selv, kommuner og fra parkeringsklagenemnda, sier Jansen, som gjerne ønsker seg flere tips.

Parkeringsforskriften skal sikre forbrukervennlige parkeringsplasser som er universelt utformet. Det er et krav at parkering med betaling skal ha en betalingsautomat og i tillegg løsning som gjør det mulig å betale med for eksempel mobiltelefon.

Det er også en del virksomheter og områder som ikke er registrert i Parkeringsregisteret, noe som er en forutsetning for å tilby vilkårsparkering og ilegge parkeringsbøter.