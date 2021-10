748 nye koronasmittede registrert siste døgn – dobling fra forrige uke

Det siste døgnet er det registrert 748 koronasmittede i Norge. Det er 392 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 503 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 399, så trenden er igjen stigende.

Torsdag var 121 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var tre flere enn dagen før.

Vedlager brant på Jeløya i Moss

Et lagerbygg i Albyalleen på Jeløya i Moss ble totalskadd i en brann som startet torsdag kveld. Natt til fredag er brannmannskapene fortsatt på stedet. Galleri F15, som ligger like i nærheten, ble ikke rammet av brannen.

Natt til fredag forteller politiet at brannmannskapene har kontroll på stedet.

– Men etterslokkingen vil pågå lenge. Brannårsaken er ikke avklart, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt til NTB.

Han sier det ikke skal ha vært mennesker i bygningen da brannen oppsto.

Barne- og familieministeren vil ha slutt på kritikk av kontantstøtten

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sier hun mener det er på tide å legge debatten om kontantstøtten død.

Ap og Sp er enige om å videreføre kontantstøtten for barn opp til 18 måneder.

– Jeg håper folk kan se at dette er en ettertraktet støtte til omsorg for barn og ikke bare en likestillingssak, sier Toppe.

Toppe sier hun ser det som en seier for Sp at ordningen fortsetter.

To skutt av Baldwin på filminnspilling

Filmfotograf Halyna Hutchins er død og regissør Joel Souza skadd etter å ha blitt skutt under innspilling av Alec Baldwins westernfilm «Rust» i Santa Fe i New Mexico.

Baldwin, som er filmens produsent, utløste skuddene selv. Våpenet var en filmeffekt til bruk under innspillingen og var ladd med løsskudd. Det er ingen siktelser i saken og etterforskningen er åpen, opplyste politiet i natt norsk tid.

Biden: USA kan forsvare Taiwan

USA kan forsvare Taiwan dersom øya blir angrepet av Kina. Det uttalte president Joe Biden på et folkemøte i regi av CNN i natt norsk tid.

Taiwan har i realiteten fullt selvstyre, men øya har aldri formelt erklært uavhengighet fra Kina. De to partene har levd separat siden kommunistene vant borgerkrigen i Kina i 1949. Kun et fåtall stater anerkjenner Taiwan. Verken Norge eller noen andre Nato-land er blant dem.

Melbourne gjenåpnet

Den australske storbyen Melbourne gjenåpne i dag etter det som er blant verdens lengste koronanedstenginger på til sammen 260 dager, fordelt på seks perioder, siden pandemien startet.

Begrunnelsen for gjenåpningen er at 70 prosent av befolkningen i byen, og delstaten den ligger i, nå er fullvaksinert. Samtidig advarer myndighetene om at delstatens sykehus kan oppleve økt press, ettersom koronasmitten samtidig fortsetter å stige.

Svensk rapper skutt og drept

En mann ble skutt sør i Stockholm i går kveld. I natt opplyste politiet at han døde av skadene. Det ble søkt etter én eller to gjerningspersoner gjennom natten.

Politiet har ikke gått ut offentlig med noe navn, men flere svenske medier skriver at det dreier seg om den 19 år gamle rapartisten Einár. Han har millioner av spillinger på Spotify med flere låter som har toppet listene, og han har blant annet vunnet priser på Grammisgalan.