Barne- og familieministeren vil ha slutt på kritikk av kontantstøtten

– Nå må folk slutte å kritisere kontantstøtten, sier Norges ferske barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til Klassekampen.

I den nye regjeringsplattformen fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet slås det fast at kontantstøtten skal videreføres, men kuttes for barn mellom 18 og 24 måneder. Heretter kan man få støtte for barn opp til 18 måneder. De som har søkt, men ikke fått barnehageplass, vil i stedet få en småbarnsstøtte.

Toppe mener endringen bør være nok til å stanse kritikken mot den kontroversielle støtten til småbarnsfamiliene. Kontantstøttekuttet er et kompromiss mellom Ap som vil kutte støtten helt, og Sp som vil beholde den.

– Jeg håper folk kan se at dette er en ettertraktet støtte til omsorg for barn og ikke bare en likestillingssak, sier Toppe.

Toppe ser det som en seier for Sp at ordningen fortsetter.

– Den gamle kontantstøtten levde et farlig liv i valgkampen, og det ville den også gjort i Stortinget, sier Toppe og viser til at et flertall av partiene vil fjerne ordningen.