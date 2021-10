Vedlager brant på Jeløya i Moss

Brannvesenet fikk melding om brannen klokka 22.09 torsdag kveld. De opplyste at det var fare for spredning, men avblåste faren for dette etter kort tid.

Brannvesenet var på stedet med seks biler, mens politiet var på plass med fire enheter og innsatsleder.

Vaktleder Thomas Silva ved Øst 110-sentral sier til NTB at lageret som brenner, ligger et stykke unna Galleri F15, som politiet først opplyste at vedlageret lå i nærheten av.

– Det er et stykke unna, men galleriet er den nærmeste adressen vi har, sier han.

Ifølge Silva er er det flere lagerbygg på den aktuelle tomten, men ingen boliger.

– Det er full fyr i lageret. Brannvesenet driver med utvendig slokking, sier han.

Natt til fredag forteller politiet at brannmannskapene har kontroll på stedet.

– Men etterslokkingen vil pågå lenge. Brannårsaken er ikke avklart, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt til NTB.

Han sier det ikke skal ha vært mennesker i bygningen da brannen oppsto.