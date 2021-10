Dødsdømt nordmann i Somaliland innlagt på sykehus

Til Dagbladet sier advokat Farid Bouras at han fikk beskjed om dette da han ankom Somaliland torsdag i forbindelse med at Jirdes sak skal opp i høyesterett til helgen.

Forsvareren sier at han fått opplyst at manglende medisiner er blant årsaken til helseproblemene, og at tilstanden beskrives som kritisk.

Saad Jirde Hayd skal lørdag møte i høyesterett i Hargeisa for å få prøvd saken sin en siste gang. Ifølge Bouras er lørdag og søndag satt av til behandlingen.

Hayd er to ganger dømt til døden i Somaliland for drap på en mann i april 2020. Etter planen skulle en ny behandling i landets høyesterett starte i september, men saken ble utsatt flere ganger.

Hayd, som er norsk statsborger, har bodd i Norge siden 1995 etter han flyktet fra borgerkrigen i Somalia.

Under en ferietur til Somaliland i april 2019 havnet han i en slåsskamp med en annen mann. I basketaket brukte Hayd en selvforsvarsspray, og dagen etter ble han pågrepet av politiet og senere tiltalt for drap.