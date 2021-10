Baneheia-dømte Jan Helge Andersens forsvarer: Ikke avtalt nye avhør

Overfor Fædrelandsvennen bekrefter Holden at klienten ble avhørt i tre fulle dager fra mandag til onsdag denne uka i forbindelse med at Viggo Kristiansen fikk gjenopptatt sin del av Baneheia-saken i vinter.

Forsvareren ønsker ikke å gå inn på hva som var tema i avhøret, men sier at det er klart at avhørssituasjonen er krevende 21 år etter det som skjedde i Baneheia.

– Men samtidig har han et ønske om å belyse saken best mulig under den pågående etterforskningen, sier Holden til avisa.

Han opplyser at det ikke er avtalt nye vitneavhør, men sier at Andersen vil møte til gjennomlesning av avhøret.

Statsadvokat Andreas Schei sier til Fædrelandsvennen at også Viggo Kristiansen skal avhøres i løpet av oktober, men ønsker ikke å si om han allerede er avhørt.