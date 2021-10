Ingen planlagte møter om kulturstreiken i dag

– Det er opp til LO. Vi er klare, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter til NTB.

LO opplyser at det ikke er planlagt møter.

Partene i kultursektoren står fremdeles for langt fra hverandre i uenigheten om pensjonsordning. Onsdagens forhandlinger, som riksmekler Mats Wilhelm Ruland tok initiativ til, førte ikke fram.

Streiken har pågått i over sju uker. Fra mandag vil 1.100 kulturansatte ved scener over hele landet være tatt ut. Streiken gjør at det spøker for mange av de planlagte oppsetningene og tradisjonelle juleforestillingene over hele landet.