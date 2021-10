– Andre er bedre enn meg til å sitte på Stortinget. Jeg er veldig glad vi har flinke folk som vil det, som gjør en jobb for oss alle, for fellesskapet, sier Mæland til Dagens Næringsliv.

Hun skal inn i industriteamet i Schjødt, et av fem store områder i advokatfirmaet.

– Jeg får jobbe med næringslivet, som jeg er glad i og heier på. Som næringsminister reiste jeg land og strand rundt og besøkte bedrifter, også inn- og utenlands. Jeg oppfatter at Schjødt driver nybrottsarbeid når de henter inn en politiker med min erfaring, sier Mæland til avisen.

Når Mæland begynner i jobben, avhenger av Karantenenemndas avgjørelse om eventuell karantenetid siden Mæland nylig har vært statsråd.

– Vi er takknemlige for og stolte over at landets tidligere justisminister har valgt Schjødt når hun nå vender tilbake til advokatstanden og næringslivet. Schjødt er i en meget god utvikling. Monica Mæland vil med sin unike bakgrunn være en betydelig ressurs for oss fremover, sier styreleder og partner Olav Kolstad i Schjødt.

Mæland var Bergens byrådsleder i ti år før hun ble næringsminister da Erna Solberg ble statsminister i 2013. Fem år senere ble hun kommunal- og moderniseringsminister. Da Frp gikk ut av regjeringen i januar 2020, ble hun justis- og beredskapsminister.