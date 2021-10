Undersøkelsen er utført av Respons Analyse for VG. I alt 1.001 personer fikk spørsmålet om hvem de mener er best egnet til å overta som leder når Erna Solberg går av. Blant svaralternativene kunne en velge mellom Ine Eriksen Søreide, Jan Tore Sanner, Tina Bru eller Henrik Asheim.

Hele 36 prosent av de spurte svarte at de ikke var sikre på hvem de mente var best egnet, men blant dem som ga et svar, mente 25 prosent av de spurte at tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide er det beste valget.

Som nummer to på liste kommer Høyres nestleder og tidligere finansminister Jan Tore Sanner som 13 prosent av de spurte mener er best egnet. Tilsvarende oppslutning om Tina Bru var 11 prosent, mens 7 prosent mener Henrik Asheim er det beste valget.

Av de spurte mener 7 prosent at ingen av de fire er egnet til å ta over når Solberg går av som partileder.