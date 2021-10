Stanset kreftstudie etter at pasientene ble sykere

Den norske Norwait-studien ved landets sju universitetssykehus skulle undersøke om pasienter med endetarmskreft kunne slippe operasjon etter fullført strålebehandling. Det kunne føre til færre unødige operasjoner for dem med de minst alvorlige svulstene.

Ved Haukeland sykehus hadde de imidlertid inkludert flere pasienter enn de andre sykehusene i studien, skriver Aftenposten. Sykehuset hadde heller ikke tilfredsstillende utstyr til å ta bilder av pasientene med endoskopi, noe som førte til at det av mange pasienter ikke ble tatt bilder i det hele tatt, noe som var en del av studieoppsettet.

I november i fjor ble det klart at flere pasienter enn ventet fikk spredning av kreften, hos noen til andre organer. Hensikten med studien var å se om strålingen pasientene hadde fått på forhånd, faktisk hadde stoppet kreften.

Av 31 pasienter fra Haukeland som var inkludert i studien, var det ikke tatt bilder av 14. Ti av pasientene fikk spredning til andre organer.

– Dette er selvfølgelig ikke godt nok. Det var brudd på protokollen. Men det var det som skjedde, sier avdelingssjef for Gastrokirurgisk avdeling på Haukeland, Bjørn Nedrebø til avisen.

– Noen av disse pasientene kunne ha blitt operert istedenfor å delta i vente-og-se-undersøkelsen. Og da ville de kanskje ikke ha fått spredning, sier Nedrebø videre.

Gastrokirurg Hans Wasmuth var initiativtaker til Norwait-studien. I et innlegg i fagtidsskriftet Kirurgen er han kritisk til måten studien ble ledet på. Kreftregisteret, som har vært med på Norwait-studien, bekrefter i et tilsvar at forskningsprosjektet er stanset og skriver at en granskningsgruppe i høst skal publisere en rapport om hvordan pasienter ble tatt opp i forskningsprosjektet.