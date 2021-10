Han viser til at Politidirektoratets evaluering av politiets håndtering av Kongsberg-angrepet ennå ikke er klar og mener den til dels «flengende» kritikken av politiets aksjon kommer for tidlig.

– Jeg reagerer på at det er mye synsing og spekulasjoner om hva som burde ha vært gjort og ikke gjort. Dette skaper en økt belastning, både for de pårørende og for de tjenestefolkene som gjorde så godt de kunne i denne tragiske situasjonen, sier Politiets Fellesforbunds leder Sigve Bolstad til NRK.

Han sier at en del av de tingene som kommer fram, ikke hører hjemme noe sted når bakteppet er så tragisk som på Kongsberg.

En uke har gått siden fem personer ble drept og tre andre skadd i angrepet i byen. Politiet har uttalt at alle drapene skjedde etter at gjerningsmannen hadde hatt en konfrontasjon med politiet inne i Coop-butikken.

Politiets Fellesforbund har ikke vært direkte involvert i oppfølgingen av politibetjentene som deltok i aksjonen på Kongsberg, men sier kritikken har vært tema på flere samlinger i forbundet den siste tiden.

– Det er klart, selv om man er trent og skodd for samfunnsoppdraget, så er man bare mennesker. Man har familie og kjenner noen og er bare mennesker av kjøtt og blod. Ting går inn på en, sier Bolstad.