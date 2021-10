Rokeringer i FHIs lederkabal

Geir Bukholm, som har vært områdedirektør for smittevern, blir assisterende direktør for beredskap, skriver avisa.

Line Vold fortsetter som avdelingsdirektør for smittevern og beredskap, men får i tillegg tittelen «kriseleder i FHI», mens Trygve Ottersen går fra å være områdedirektør for helsetjenester til å bli områdedirektør for smittevern.

Volds nye rolle innebærer at hun blir en del av FHIs toppledelse, som består av områdedirektører og instituttledere.

På spørsmål om ansvarsfordelingen innen disse områdene har vært uklar, svarer FHI-direktør Camilla Stoltenberg til Dagens Medisin:

– Nei, ansvarsfordelingen har ikke vært uklar. Vi setter nå inn mer kapasitet og flere ledere på disse feltene, og det er da naturlig med en prosess for å klargjøre oppgavefordelingen dem imellom.