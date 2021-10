25-åring fra Bergen tiltalt for hallikvirksomhet på Snapchat

Tre jenter er fornærmet i saken. To av dem var 15 år gamle da hendelsene skal ha funnet sted, mens den tredje var 17 år, skriver Bergensavisen.

Mannen skal høsten 2020 ha sendt en av jentene på 15 år til en mann i Bergen. Mannen betalte 4.000 kroner for å ha sex med henne og ble senere dømt til fengsel for dette.

Samme høst skal mannen ha forsøkt å arrangere et møte mellom den 17 år gamle jenta og en sexkjøpskunde på et hotell i Bergen sentrum, men dette ble avblåst fordi hotellbookingen gikk i vasken.

Tiltalte skal også ha forsøkt å rekruttere en 15 år gammel jente til prostitusjon ved å legge ut lettkledde bilder av henne på Snapchat. Her fremgikk det at de solgte sex.

Tiltalen gjelder også videreformidling av seksualiserte bilder av mindreårige. 25-åringen skal ha fått tilsendt bilder av jentene i undertøy og lagt dem ut på Snapchat for å selge eskortetjenester.

Onsdag startet rettssaken i Hordaland tingrett. Saken skal gå over seks dager.

I retten erkjente mannen straffskyld for rekruttering av 15-åringen til prostitusjon og delvis straffskyld for videreformidling av seksualiserte bilder av mindreårige. Han nektet straffskyld for å ha arrangert møter mellom sexkjøpskunder og jentene på 15 og 17 år.

Mannen er også tiltalt for flere grove narkotikalovbrudd.