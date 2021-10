Kongen åpnet sametinget: – Klimaendringene rammer urfolk spesielt hardt

– Vi ser i dag flere eksempler på at klimaet er i endring. Klimaendringene rammer de arktiske områdene og urfolk spesielt hardt. Samer som arbeider i tradisjonelle naturbaserte næringer, opplever at forutsetningene er under endring, sa kongen i sin tale til de 39 folkevalgte sametingsrepresentantene.

Til stede i salen var også kronprins Haakon.

Kongen trakk fram erfaringer med ekstremvær i samiske områder i 2020, både mildvær, kulde og store mengder is og snø.

– Reindriftssamfunnet la ned en stor innsats for å redde dyrene sine, sa han.

Kongen rettet også oppmerksomheten mot samer som har stått fram og fortalt om samehets og om psykisk og fysisk vold.

– Å stå fram med slike historier krever stort mot og stor styrke. Vi kan bare forestille oss hvor vanskelig det må ha vært. Nettopp derfor skal vi med ydmykhet og respekt møte både de som forteller, og de som velger ikke å fortelle, sa kongen.

Det er det 9. sametinget som ble åpnet onsdag. Selve konstitueringen skjer torsdag, og da blir også Silje Karine Muotka (NSR) ny president.

Muotka tar over etter Aili Keskitalo fra samme parti.