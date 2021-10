Ankesak mot terrortiltalt mann starter i neste uke

Den 25 år gamle mannen er tiltalt for tre forsøk på å medvirke til terrorangrep i utlandet via chattegrupper han var administrator for. Mannen er også tiltalt for å ha deltatt i terrorgruppa IS, samt for å ha delt bombeoppskrifter og propaganda for IS.

I tingretten ble han frifunnet for ett tilfelle av medvirkning. Både tiltalte og påtalemyndigheten anket dommen.

Påtalemyndigheten anket over frifinnelsen for ett medvirkningsforsøk, mens tiltalte har anket over domfellelsen for to tilfeller av forsøk på medvirkning til terrorangrep og for deltakelse i en terrororganisasjon.

– Han stiller seg veldig undrende til straffereaksjonen, som er den strengeste siden Norge begynte å straffeforfølge terrormistenkte slik. Men han er fornøyd med gjennomslag på mye av jussen, og at han har manglet subjektiv skyld for noe av det han er tiltalt for, sa mannens forsvarer, advokat Brynjar Meling, til NTB etter at tingrettsdommen hadde falt.

I tingretten ba aktor om 15 års fengsel. 25-åringen nektet straffskyld på alle punktene om terror.

Behandlingen i lagmannsretten starter 26. oktober, og det er satt av tolv rettsdager fram til 12. november.