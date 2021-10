Nordmenn synes det er trygt å gå ut og spise og handle – vil likevel fortsette med håndsprit

Fire av fem spurte i undersøkelsen norsk koronamonitor som Opinion har utført blant om lag 10.000 nordmenn i oktober, svarer at de føler det er trygt å handle og gå på kafé igjen etter gjenåpningen.

Hele ni av ti – 88 prosent – av de spurte svarer likevel ja til fortsatt håndsprit ved butikker og spisesteder. 10 prosent av de spurte svarer nei på spørsmålet om håndsprit.

– Selv med gjenåpning og en mer normal hverdag, synes folk flest at det er helt fint å fortsette med noen nye vaner, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Undersøkelsen avdekker samtidig at en av åtte nordmenn (13 prosent) i oktober svarer at de i all hovedsak har sluttet å gå ut av huset, som følge av pandemien. Dette er en økning på 3 prosentpoeng fra september.