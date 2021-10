Gifttiltalt kvinne har forsvunnet – nå etterlyses hun internasjonalt

Kvinnen er også tiltalt for grovt bedrageri på 1,1 millioner kroner, skriver NRK.

Da kvinnen fortsatt var gift ble hennes mann akuttinnlagt elleve ganger i løpet av et år. Ved den siste innleggelsen ble det funnet spor av nervegiften akonitin i blodet hans. I slutten av juni ble kvinnen tiltalt for drapsforsøk med plantegiften.

Under etterforskningen av saken, kom det fram at kvinnen også skal ha brukt ektemannens bank-ID for å skaffe seg et lån på 1,1 millioner kroner fra ulike kredittselskap.

Etterlyst internasjonalt

Kvinnen satt i varetekt fra juni til oktober 2020. I april i år melde hun flytting til en annen kommune i Trøndelag.

Politiet oppsøkte kvinnen i sommer for å informere henne om at hun var tiltalt for drapsforsøk. Da var hun imidlertid ikke på den nye adressen. Hun svarte heller ikke på mobilnummeret som står oppført på henne.

Kvinnen har nå blitt etterlyst internasjonalt, opplyser statsadvokaten i Trøndelag til NRK.

– Har ikke hatt kontakt med henne siden før sommeren

Den tiltaltes forsvarer, John Berg, vet ikke hvordan hans klient stiller seg til bedrageritiltalen.

– Jeg har ikke hatt kontakt med henne siden før sommeren. Hun har fra første stund nektet for å ha noe med forgiftningene å gjøre, opplyser han.

Etter planen skulle rettssaken opp i Trøndelag tingrett før jul.