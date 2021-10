Etterlyst mann pågrepet etter Oslo-skyting

Mannen er en av tre personer som er siktet for medvirkning til drapsforsøk da en mann ble skutt i Vika i Oslo lørdag 2. oktober. Han har vært etterlyst internasjonalt.

– Politiet var kjent med at han hadde oppholdt seg i Pakistan. Politiet var orientert om at han skulle ankomme Norge søndag ettermiddag, skriver Oslo-politiet i en pressemelding.

Politiet opplyser videre at de var i dialog med siktede knyttet til ankomsten, og at han meldte seg selv for politiet. Mannen blir fremstilt for varetektsfengsling tirsdag. Saken vil gå som såkalt kontorforretning, noe som betyr at den siktede ikke vil være til stede.

Det var om morgenen lørdag 2. oktober at en 22 år gammel mann ble alvorlig skadd i en skytehendelse i parkeringshuset ved Oslo Konserthus i Vika. Ifølge politiet kan det være snakk om et oppgjør i et kriminelt miljø.

To andre menn er fra før varetektsfengslet. De er siktet for medvirkning til drapsforsøk i likhet med mannen som nå er pågrepet. Alle tre er norske statsborgere tidlig i 20-årene, og den siste pågrepne har i tillegg britisk statsborgerskap.

En fjerde person var tidligere også i politiet søkelys, men han er sjekket ut av saken, opplyser politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt til NTB.

– De tre er siktet for medvirkning, men vi skal nå avklare hver enkelts rolle i saken, sier Hatlo.

Han ønsker ikke å gå i detalj om hendelsesforløpet, men mener de har dannet seg en rimelig god oversikt over hendelsesforløpet.