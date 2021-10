545 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 545 koronasmittede i Norge. Det er 67 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 408 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 431, så trenden er synkende.

Undersøker overvåkingsvideo etter ran i Trondheim

Politiet i Trondheim har startet etterforskning etter at en bensinstasjon på Rosendal ble utsatt for et ran sent mandag kveld. Ingen er pågrepet, men video fra stedet er sikret.

– Det var en person på jobb som er utsatt for en trussel. Vi jobber fortsatt teknisk og taktisk og vi har sikret oss noen videoopptak fra stedet, sier operasjonsleder Roger Mogstad i Trøndelag politidistrikt til NTB klokka 4.15.

Politiet i Trondheim bevæpnet seg etter meldingen om ranet.

Latvia varsler ny nedstengning etter smitteøkning

Smitteøkningen i Latvia er så stor at landet må bli nedstengt i nesten en måned, fram til midten av november, varsler landets statsminister Krisjanis Karins.

Den nye nedstengningen må godkjennes av nasjonalforsamlingen onsdag. Kun like under halvparten av landets voksne befolkning er fullvaksinert mot koronaviruset.

Sør-Korea: Nord-Korea har avfyrt ballistisk missil

Sør-Koreas forsvar varslet at Nord-Korea har avfyrt et ballistisk missil i havet tirsdag morgen. Varselet om oppskytningen kom i 10-tiden lokal tid. Det skjer etter en rekke prøveoppskytninger de siste ukene.

Missilet ble avfyrt fra marinebasen Sinpo og landet i havet øst for den koreanske halvøya, opplyser forsvaret i Seoul.

Sinpo er en marinebase som blant annet brukes til ubåter. Det er kjent at Nord-Korea er i ferd med å utvikle et ballistisk missil som kan avfyres fra en ubåt.

Ecuadors president erklærer unntakstilstand

Ecuadors president Guillermo Lasso erklærte unntakstilstand for å slå ned narkotikagjengene i landet i en TV-sendt tale mandag kveld.

Det har vært en økning i volden i Ecuador i det siste. Lasso beordrer politiet og hæren til å mobilisere i gatene.