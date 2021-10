Statsministerens kontor forsvarer husleie uten anbudsrunder

Siden 2009 har Statsministerens kontor (SMK) leid overnatting til statsråder og regjeringspolitikere av selskapet Frogner House Apartments i tillegg til regjeringsleilighetene som staten eier. I alt 4,1 millioner kroner er betalt i disse årene, i fjor alene betalte SMK 1,7 millioner kroner for leie til selskapet, skriver Aftenposten.

Eksperter avisen har snakket med mener tilbudet fra Frogner Apartments minner om hotelltjenester og at avtalene om boligleie skulle vært lagt ut på anbud, i tråd med reglene om offentlige anskaffelser. Flere andre offentlige etater som har leid overnatting av samme selskap, har gjort det etter anbudsrunder, men SMK mener det ikke har vært påkrevet i deres tilfeller.

SMK begrunner dette med at regelverket har et unntak for leie av fast eiendom.

– Det SMK har betalt for, er altså leie av leiligheter, ikke hotelltjenester. Leie av fast eiendom er ikke omfattet av anbudsreglene, og det er ikke gjennomført en anbudsprosess for denne leien. SMK benytter også andre tilbydere av leiligheter for pendlere og hotellovernatting i visse tilfeller, skriver kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse til avisa.