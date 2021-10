Støre og Bart Eide til klimatoppmøtet i Glasgow

Drøye to uker etter at han tok over som Norges nye klima- og miljøminister etter Sveinung Rotevatn (V) (til høyre) skal Espen Barth Eide (Ap) lede den norske delegasjonen til klimatoppmøtet i Glasgow i slutten av oktober. Foto: Fredrik Varfjell / NTB Foto: NTB