Flere kan ha blitt frihetsberøvet på Kongsberg

Politiet jobber med å bygge den endelige siktelsen mot Espen Andersen Bråthen (37), som drepte fem mennesker på Kongsberg kvelden onsdag 13. oktober.

Et av områdene hvor de er usikre på hvor mange som har blitt påvirket er frihetsberøvelse.

– Under hendelsesforløpet kan det være flere situasjoner der folk ikke har følt at de har kunnet bevege seg fritt og at de dermed er frihetsberøvet. Det er ikke tatt ut noen siktelse for dette, men det vil den videre etterforskningen avdekke, sier politiinspektør Per Thomas Omholt til TV 2.

Politiet er fortsatt forsiktige med hvilke opplysninger de går ut med i saken. De har fortsatt to kjente vitner de ikke har fått snakket med og vil ikke at de skal bli påvirket av ting de leser i mediene.

Omholt sier til NTB at de vet hvem vedkommende er, men at de ikke har villet la seg avhøre enda.

– Når en person har vært gjennom en så krevende hendelse, hender det de ikke ønsker å snakke med politiet før de er klare. De må bearbeide det som har skjedd. Det må vi som politi respektere, sier Omholt.

Totalt har politiet snakket med om lag 140 personer på Kongsberg i forbindelse med etterforskningen