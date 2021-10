Bistandsadvokat for de skadde på Kongsberg: – Uvirkelig og dramatisk hendelse

– De opplever dette som en uvirkelig og dramatisk hendelse. De uttrykker takknemlighet over å ha kommet fra hendelsen med livet i behold, sier bistandsadvokat Berit Anne Borgen, som representerer de tre, til VG.

Espen Andersen Bråthen (37) har erkjent å ha drept fem personer, men har ikke tatt stilling til straffskyld ennå.

– Det uttrykkes forferdelse over de som mistet livet, og dyp medfølelse med de etterlatte, fortsetter Borgen.

Alle tre har opplyst at de mottar godt støtte og oppfølging fra ulike kriseteam, og at de ønsker ro for å bearbeide hendelsen.