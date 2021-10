Fotballtrener fra Lyngdal i Agder tiltalt for overgrep mot åtte gutter

– Jeg kan bekrefte at treneren er tiltalt, sier statsadvokat Håvard Ryengen til NRK.

Mannen er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling og for å ha begått seksuelle overgrep mot guttene han trente. Han har nektet straffskyld siden han ble siktet for forholdet i september i fjor.

Guttene var i alderen 14–16 år. Overgrepene skal ha pågått over en lengre periode, ifølge tiltalen.

Mannen ble pågrepet og satt i varetekt 20. august i fjor, men ble løslatt i januar. Påtalemyndigheten ba ikke om forlengelse siden de mente det ikke lenger var fare for bevisforspillelse.

Deler av eller hele tiltalen kan bli unntatt offentlighet for å beskytte de involverte i saken.

– Av hensyn til ofrene, men også for å ikke forhåndsprosedere saken, er vi forsiktige med hva vi går ut med, sier politiadvokat Henrik Bjugan Hegdahl.