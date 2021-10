209 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 209 koronasmittede personer i Norge. Det er 78 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 398 koronasmittede per dag her i landet. Tilsvarende snitt for sju dager siden var 432.

Mann til sykehus etter voldshendelse i Stavanger

En mann med stikkskader ble natt til mandag funnet liggende utendørs på Storhaug i Stavanger. En mann er pågrepet i saken.

Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 2 natt til mandag.

– Politiet fikk melding om at en mann lå skadd utendørs i Lindøygata på Storhaug. Han ble hentet av ambulanse og behandles nå for stikkskader på Stavanger universitetssjukehus, sier operasjonsleder Brit Randulff i Sørvest politidistrikt i en pressemelding ved 3.30-tiden.

Facebook vil ansette 10.000 i EU-landene

Nettgiganten Facebook varslet i natt at den vil opprette 10.000 nye arbeidsplasser i Europa for å skape metaverset, en virtuell versjon av internett.

Selskapet ser på metaverset, som vil vanne ut linjene mellom livet på nett og i den fysiske virkeligheten, som framtiden for nettbruk.

Eksempler på metaverset er konserter superstjerner som Ariana Grande og Travis Scott har holdt i spillet Fortnite. Selskapet Decentraland har også ansatt folk til å stå ved bordene i deres virtuelle kasino.

Venstresidens kandidat vinner på Kapp Verde

Venstresidens Jose Maria Neves ligger an til å vinne presidentvalget på Kapp Verde i første valgrunde.

De foreløpige resultatene gir Neves en oppslutning på 51,5 prosent når 97 prosent av stemmene er opptalt. Hvis de endelige resultatene gir ham mer enn 50 prosent, blir det ikke en andre valgrunde.

Hovland på 18.-plass

Viktor Hovland hevet seg etter en dårlig start på søndagens runde, og ble nummer 18 i PGA-turneringen i Las Vegas.

Den norske golfproffen endte totalt 18 slag under par, og var to slag unna en topp 10-plassering. Rory McIlroy vant etter å ha endt på 25 slag under par.