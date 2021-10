IS-siktet kvinne i Syria håper den nye regjeringen vil hjelpe henne til Norge

– Nå vil en langt mer moderat versjon av meg vende hjem, sier Aisha Shazadi Kausar til NRK.

Hun reiste i 2014 til Syria for å slutte seg til IS, men Kausar sier nå at hun tar avstand fra ekstremistgruppens ideologi.

I mai i år sa Kausar til Aftenposten at hun har bedt det norske Utenriksdepartementet om hjelp til å komme seg hjem.

Kausar sier at hun ønsker å reise hjem på grunn av sin sønn på fem år, som hun bor sammen med i Roj-leiren i Syria. Hun håper nå at Støres nye regjering vil hjelpe henne hjem.

– Jeg ser at norske myndigheter, gang på gang, påpeker at de ikke har noe som helst ansvar for oss. Men jeg håper at med den nye regjeringen vil dette forandre seg, sier Kausar.

I august ble det kjent at Kausar og tre andre norske kvinner som har reist til Syria, er siktet for å ha sluttet seg til terrororganisasjonen IS.

Kausar sier til NRK at hun er forberedt på rettssak og eventuell fengselsstraff.